На замену Lufthansa: МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву

Крупнейший авиаперевозчик Украины МАУ начинает продажу билетов в Германию (Мюнхен) и Швейцарию (Женева).

Об этом вечером 19 февраля заявили в министерстве инфраструктуры. Такое решение было принято в связи с тем, что немецкая авиакомпания Lufthansa Group временно не будет выполнять указанные выше рейсы.

– Компания Lufthansa Group временно прекратила авиаперевозки в Киев и Одессу. Ограничения вводятся в период с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут совершаться еще сегодня и завтра. Просьба к пассажирам отмененных рейсов связаться с сервисным центром Lufthansa, говорится в сообщении.

Также в заявлении подчеркнули, что авиарейсы из и во Львов будут сохраняться в обычном режиме.

Для обеспечения бесперебойного авиасообщения прорабатываются следующие решения:

Компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам.

по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам. Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков также напомнил, что небо Украины остается открытым.