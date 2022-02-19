Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

На замену Lufthansa: МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву

Наташа Тарчевська редактор ленты
МАУ

Крупнейший авиаперевозчик Украины МАУ начинает продажу билетов в Германию (Мюнхен) и Швейцарию (Женева).

Об этом вечером 19 февраля заявили в министерстве инфраструктуры. Такое решение было принято в связи с тем, что немецкая авиакомпания Lufthansa Group временно не будет выполнять указанные выше рейсы.

– Компания Lufthansa Group временно прекратила авиаперевозки в Киев и Одессу. Ограничения вводятся в период с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут совершаться еще сегодня и завтра. Просьба к пассажирам отмененных рейсов связаться с сервисным центром Lufthansa, говорится в сообщении.

Также в заявлении подчеркнули, что авиарейсы из и во Львов будут сохраняться в обычном режиме.

Для обеспечения бесперебойного авиасообщения прорабатываются следующие решения:

  • Компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам.
  • Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков также напомнил, что небо Украины остается открытым.

Читайте
Из-за возможного вторжения РФ: Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев

Источник: Мининфраструктуры

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка