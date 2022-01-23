Из-за возможного вторжения РФ: Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев

Опасения возможного нападения России на Украину стали причиной смены графика нескольких ночных авиарейсов компании Lufthansa в Киев.

По словам бывшего народного депутата Виктории Войцицкой, 22 января на шесть часов сместился вылет самолета из Мюнхена, который должен был состояться в 22.00.

Смена графика вылета была объяснена представителями авиакомпании тем, что члены экипажа не могут ночью оставаться в Украине из-за политической ситуации в стране.

— Причина заключается не в панике, а в констатации новых реалий. Авиалиния отказалась компенсировать расходы из-за политической нестабильности, – подчеркнула Войцицкая.

По ее словам, пассажирам пришлось ждать вылета более восьми часов. Бывший руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская подтвердила информацию о том, что во время регистрации и на борту самолета причиной назвали политическую нестабильность в Украине. Она добавила, что ее ночь в отеле была оплачена компанией.

Также 22 и 23 января были перенесены два рейса из Франкфурта, которые должны были отправляться в 17.10.

Напомним, в Государственном департаменте США не исключили того, что Россия воспользуется учениями в Беларуси для нападения на Украину.

В Госдепе обеспокоены сообщениями о стягивании российских войск в Беларусь.

По словам представителя ведомства, благодаря учениям Москва получит дополнительные ресурсы и маршруты для атаки.

Источник: Европейская правда