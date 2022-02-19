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На заміну Lufthansa: МАУ розпочинає продаж квитків на Мюнхен та Женеву

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
МАУ

Найбільший авіаперевізник України МАУ розпочинає продаж квитків до Німеччини (Мюнхен) та Швейцарії (Женева).

Про це ввечері 19 лютого заявили у міністерстві інфраструктури. Таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що німецька авіакомпанія Lufthansa Group тимчасово не виконуватиме зазначені вище рейси.

– Компанія Lufthansa Group тимчасово припинила авіаперевезення до Києва та Одеси. Обмеження запроваджуються на період з 21 по 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще сьогодні і завтра. Прохання до пасажирів скасованих рейсів зв’язатися з сервісним центром Lufthansa, – йдеться у повідомленні.

Також у заяві підкреслили, що авіарейси з та у Львів зберігатимуться у звичному режимі.

Для забезпечення безперебійного авіасполучення опрацьовуються наступні рішення:

  • Компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.
  • Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa Group не зможе оперувати.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков також нагадав, що небо України залишається відкритим.

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Джерело: Мінінфраструктури

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