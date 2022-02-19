На заміну Lufthansa: МАУ розпочинає продаж квитків на Мюнхен та Женеву

Найбільший авіаперевізник України МАУ розпочинає продаж квитків до Німеччини (Мюнхен) та Швейцарії (Женева).

Про це ввечері 19 лютого заявили у міністерстві інфраструктури. Таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що німецька авіакомпанія Lufthansa Group тимчасово не виконуватиме зазначені вище рейси.

– Компанія Lufthansa Group тимчасово припинила авіаперевезення до Києва та Одеси. Обмеження запроваджуються на період з 21 по 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще сьогодні і завтра. Прохання до пасажирів скасованих рейсів зв’язатися з сервісним центром Lufthansa, – йдеться у повідомленні.

Також у заяві підкреслили, що авіарейси з та у Львів зберігатимуться у звичному режимі.

Для забезпечення безперебійного авіасполучення опрацьовуються наступні рішення:

Компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.

за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам. Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa Group не зможе оперувати.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков також нагадав, що небо України залишається відкритим.