Вооруженные силы Украины продолжают проведение военных учений в максимально приближенных к боевым условиям, чтобы усовершенствовать обороноспособность государства.

По данным Командования объединенных сил ВСУ, учения продолжаются на определенных военных полигонах на всей территории Украины.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что все запланированные тренировки помогут повысить уровень профессиональной подготовки личного состава и отработать взаимодействие с другими подразделениями, защищающими государство.

– Подразделения совершенствуют способности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, огневого поражения условного противника, – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командиры всех звеньев должны научиться быстро принимать решение в силу ситуации и управлять военными так, чтобы опередить врага.

— Личный состав выполняет задачи, вкладываясь в определенные сроки, и показывает надлежащий уровень обученности и слаженности, — добавил он.

Сергей Наев отметил, что все подчиненные Командованию объединенных сил ВСУ войска продолжают запланированную учебу и подготовку.