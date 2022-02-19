Збройні сили України продовжують проведення військових навчань у максимально наближених до бойових умов, щоб вдосконалити обороноздатність держави.

За даними Командування об’єднаних сил ЗСУ, навчання тривають на визначених військових полігонах на всій території України.

Командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що всі заплановані тренування допоможуть підвищити рівень професійної підготовки особового складу та відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами, які обороняють державу.

– Підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових та об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, вогневого ураження умовного противника, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командири всіх ланок мають навчитися швидко ухвалювати рішення з огляду на ситуацію, та керувати військовими так, щоб випередити ворога.

– Особовий склад виконує завдання, вкладаючись у визначені терміни, та показує належний рівень навченості та злагодженості, – додав він.

Сергій Наєв зазначив, що всі підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗСУ війська продовжують заплановані навчання та підготовку.