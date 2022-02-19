Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Підвищення обороноздатності держави: військові навчання в Україні тривають

Юля Захарченко редакторка стрічки
військові навчання

Збройні сили України продовжують проведення військових навчань у максимально наближених до бойових умов, щоб вдосконалити обороноздатність держави.

За даними Командування об’єднаних сил ЗСУ, навчання тривають на визначених військових полігонах на всій території України.

Командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що всі заплановані тренування допоможуть підвищити рівень професійної підготовки особового складу та відпрацювати взаємодію з іншими підрозділами, які обороняють державу.

– Підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових та об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, вогневого ураження умовного противника, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командири всіх ланок мають навчитися швидко ухвалювати рішення з огляду на ситуацію, та керувати військовими так, щоб випередити ворога.

– Особовий склад виконує завдання, вкладаючись у визначені терміни, та показує належний рівень навченості та злагодженості, – додав він.

Сергій Наєв зазначив, що всі підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗСУ війська продовжують заплановані навчання та підготовку.

Читайте
РФ оголосила про нові навчання - цього разу під наглядом Путіна пускатимуть ракети

Фото: Міноборони

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка