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Факты / Украина / Общество

Дожди в западных областях и солнечно в Киеве: какой будет погода в Украине 21 февраля

Юля Захарченко редактор ленты
Дожди в западных областях и солнечно в Киеве: какой будет погода в Украине 21 февраля

В начале последней зимней недели в западные регионы Украины нагрянут дожди, однако остальные области порадуют солнечной погодой без осадков. Кроме того, ожидается незначительное потепление на юге Украины.

По прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха повысится максимум от +7°C до +10°C, а ближе к вечеру опустится до +1°C.

В понедельник дожди охватят города и села в западных областях Украины. Среди них – Ровно, Луцк, Ковель, Тернополь, Хмельницкий, Шепетовка, Ивано-Франковск, Кременец, Черновцы, Львов, Ужгород, Мукачево и другие города.

В других регионах Украины ожидается солнечная погода без осадков, однако поднимется ветер, скорость которого составит от 8 до 12 м/с.

Температура воздуха в Украине на юге – от +10°C до +12°C, на востоке – от +8°C до +9°C, в центре – от +8°C до +10°C, на севере – от +7°C до +9°C, на западе – от +8°C до +11°C.

В течение недели в Киеве ожидается солнечная погода. Обойдется без дождей, однако скорость ветра будет достигать преимущественно от 8 до 12 м/с.

Температура воздуха на территории города днем ​​повысится от +7°C до +9°C, а ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +2°C.

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Фото: Pexels

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