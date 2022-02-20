В начале последней зимней недели в западные регионы Украины нагрянут дожди, однако остальные области порадуют солнечной погодой без осадков. Кроме того, ожидается незначительное потепление на юге Украины.

По прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха повысится максимум от +7°C до +10°C, а ближе к вечеру опустится до +1°C.

В понедельник дожди охватят города и села в западных областях Украины. Среди них – Ровно, Луцк, Ковель, Тернополь, Хмельницкий, Шепетовка, Ивано-Франковск, Кременец, Черновцы, Львов, Ужгород, Мукачево и другие города.

В других регионах Украины ожидается солнечная погода без осадков, однако поднимется ветер, скорость которого составит от 8 до 12 м/с.

Температура воздуха в Украине на юге – от +10°C до +12°C, на востоке – от +8°C до +9°C, в центре – от +8°C до +10°C, на севере – от +7°C до +9°C, на западе – от +8°C до +11°C.

В течение недели в Киеве ожидается солнечная погода. Обойдется без дождей, однако скорость ветра будет достигать преимущественно от 8 до 12 м/с.

Температура воздуха на территории города днем ​​повысится от +7°C до +9°C, а ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +2°C.