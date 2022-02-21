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Факты / Украина / Общество

Боевики на Донбассе обстреляли установку подготовки газа: прекращены поставки топлива

Юля Захарченко редактор ленты
Російський військовий

Российско-оккупационные войска на Донбассе открыли огонь на Лобачевскую установку комплексной подготовки газа Акционерного общества Укргазвидобування. Боевики совершили минометный обстрел со стороны временно оккупированных территорий Украины.

По данным компании Нафтогаз Украины, в результате обстрелов оккупантов шесть мин и осколки попали в одоризационную установку, операторную, служебный автомобиль и гараж, которые получили повреждения.

Из-за повреждения боевиками оборудования работникам компании пришлось прекратить поставки газа в село Лобачево, расположенное в Луганской области.

К счастью, никто не получил травм или ранений. Персонал (водитель и оператор) уехали с территории Лобачевской установки комплексной подготовки газа.

Обострение на Донбассе

Наемники Российской Федерации увеличили количество обстрелов на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь обвинить ВСУ в эскалации конфликта.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что наши военные не реагируют на провокации боевиков на Донбассе и дают ответ только в случае угрозы жизни украинских защитников или гражданских лиц.

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Фото: Depositphotos

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