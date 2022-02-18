Украина не планирует проводить наступательные операции на Донбассе. Жизнь украинцев имеет наибольшее значение, поэтому не стоит верить лжи оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в обращении к жителям ОРДЛО призвал доверять правительству Украины. ВСУ не собираются ставить под угрозу жизнь и здоровье украинских граждан.

— Еще раз повторяю — военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический, – подчеркнул он.

Залужный утверждает, что российские боевики и дальше обостряют ситуацию на Донбассе. Оккупанты сознательно вводят в заблуждение жителей, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

По его словам, правительство Украины даже не рассматривает такие варианты, потому что наступательная операция на Донбассе может привести к многочисленным жертвам среди наших граждан в ОРДЛО.

– В отличие от оккупантов, для нас жизнь украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами – самая высокая ценность, – убеждает главнокомандующий ВСУ.

В последние дни боевики совершают многочисленные нарушения режима прекращения огня на Донбассе, однако украинские военные реагируют на обострение только в случае угрозы жизни армии или местных жителей.