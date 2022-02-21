Російсько-окупаційні війська на Донбасі відкрили вогонь на Лобачівську установку комплексної підготовки газу Акціонерного товариства Укргазвидобування. Бойовики здійснили мінометний обстріл зі сторони тимчасово окупованих територій України.

За даними компанії Нафтогаз України, внаслідок обстрілів окупантів шість мін та осколки влучили в одоризаційну установку, операторну, службовий автомобіль та гараж, які дістали пошкоджень.

Наразі через пошкодження бойовиками обладнання працівникам компанії довелося припинити постачання газу в село Лобачево, розташоване у Луганській області.

На щастя, ніхто не дістав травм чи поранень. Персонал (водій та оператор) поїхали з території Лобачівської установки комплексної підготовки газу.

Загострення на Донбасі

Найманці Російської Федерації збільшили кількість обстрілів на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись звинуватити ЗСУ в ескалації конфлікту.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що наші військові не реагують на провокації бойовиків на Донбасі та дають відповідь лише у разі загрози життю українських захисників або цивільних громадян.