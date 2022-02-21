Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Бойовики на Донбасі обстріляли установку підготовки газу: припинено постачання палива

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російський військовий

Російсько-окупаційні війська на Донбасі відкрили вогонь на Лобачівську установку комплексної підготовки газу Акціонерного товариства Укргазвидобування. Бойовики здійснили мінометний обстріл зі сторони тимчасово окупованих територій України.

За даними компанії Нафтогаз України, внаслідок обстрілів окупантів шість мін та осколки влучили в одоризаційну установку, операторну, службовий автомобіль та гараж, які дістали пошкоджень.

Наразі через пошкодження бойовиками обладнання працівникам компанії довелося припинити постачання газу в село Лобачево, розташоване у Луганській області.

На щастя, ніхто не дістав травм чи поранень. Персонал (водій та оператор) поїхали з території Лобачівської установки комплексної підготовки газу.

Загострення на Донбасі

Найманці Російської Федерації збільшили кількість обстрілів на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись звинуватити ЗСУ в ескалації конфлікту.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що наші військові не реагують на провокації бойовиків на Донбасі та дають відповідь лише у разі загрози життю українських захисників або цивільних громадян.

Читайте
Евакуація Донецька та Луганська. Чому агресія в ОРДЛО – останній шанс Путіна

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка