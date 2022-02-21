Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о потенциальных кибератаках. То есть уже 22 февраля злоумышленники могут совершить атаку на государственные сайты и банковские системы.

Так, информацию о потенциальной кибератаке заметили на форуме Raidforums. На одной из страниц сервиса обнаружили сообщение об аренде серверов для подготовки новых атак на госсайты и банки. Злоумышленники хотят заменить внешний вид этих сайтов. Обычно в таких случаях доступ к функциям сервиса блокируется, а на главной странице появляется провокационный контент.

По данными CERT-UA, граждане Украины также могут помочь бороться с хакерскими атаками, и даже их предотвратить.

— В случае обнаружения признаков кибератак или аномальных действий в ваших информационных системах просим срочно сообщать, — говорится в заявлении экспертов.

Напомним, что 15 февраля на информационные ресурсы Украины началась мощная DDoS-атака. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. К счастью, попытки злоумышленников оказались неудачными — данные и сервисы в целости, а данные были защищены.

Также на прошлой неделе на территории Украины началась массовая фишинговая атака на пользователей Facebook. Цель злоумышленников — незаконно получить доступ к личным страницам украинцев в соцсети.