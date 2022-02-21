Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA попередила про потенційні кібератаки. Тобто вже 22 лютого зловмисники можуть здійснити атаку на державні сайти та банківські системи.

Так, інформацію про потенційну кібератаку помітили на форумі Raidforums. На одній зі сторінок сервісу виявили повідомлення про оренду серверів для підготовки нових атак на держсайти та банки. Зловмисники хочуть замінити зовнішній вигляд цих сайтів. Зазвичай у такому разі доступ до функцій сервісу блокується, а на головній сторінці з’являється провокаційний контент.

За даними CERT-UA, громадяни України також можуть допомогти боротися з атаками хакерів, і навіть їх запобігти.

– У разі виявлення ознак кібератак чи аномальних дій у ваших інформаційних системах просимо терміново повідомляти, – йдеться у заяві експертів.

Нагадаємо, що 15 лютого на інформаційні ресурси України розпочалася потужна DDoS-атака. Всього було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. На щастя, спроби зловмисників виявилися невдалими — дані та послуги збережені, а дані були захищені.

Також минулого тижня на території України розпочалася масова фішингова атака на користувачів Facebook. Мета зловмисників – незаконно отримати доступ до особистих сторінок українців у соцмережі.