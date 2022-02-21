Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Українців попередили про можливі хакерські атаки 22 лютого

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Українців попередили про можливі хакерські атаки 22 лютого

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA попередила про потенційні кібератаки. Тобто вже 22 лютого зловмисники можуть здійснити атаку на державні сайти та банківські системи.

Так, інформацію про потенційну кібератаку помітили на форумі Raidforums. На одній зі сторінок сервісу виявили повідомлення про оренду серверів для підготовки нових атак на держсайти та банки. Зловмисники хочуть замінити зовнішній вигляд цих сайтів. Зазвичай у такому разі доступ до функцій сервісу блокується, а на головній сторінці з’являється провокаційний контент.

Хакерська атака

За даними CERT-UA, громадяни України також можуть допомогти боротися з атаками хакерів, і навіть їх запобігти.

– У разі виявлення ознак кібератак чи аномальних дій у ваших інформаційних системах просимо терміново повідомляти, – йдеться у заяві експертів.

Нагадаємо, що 15 лютого на інформаційні ресурси України розпочалася потужна DDoS-атака. Всього було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. На щастя, спроби зловмисників виявилися невдалими — дані та послуги збережені, а дані були захищені.

Також минулого тижня на території України розпочалася масова фішингова атака на користувачів Facebook. Мета зловмисників – незаконно отримати доступ до особистих сторінок українців у соцмережі.

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка