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Факты / Украина / Общество

Обострение на Донбассе: подорвался украинский военный, еще один пострадал от обстрелов

Юля Захарченко редактор ленты
Військовий

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов боевиков один военный получил боевое травмирование, еще один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

По данным штаба Операции объединенных сил, об этом сообщил начальник пресс-службы ООС Павел Ковальчук во время брифинга. По его словам, бойцам оказали необходимую медицинскую помощь.

Двоих военных направили в лечебные учреждения. Состояние здоровья защитника с боевым травмированием – удовлетворительное, а второго бойца – тяжелое.

— Один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранения в результате подрыва, состояние его здоровья тяжелое, — отметил Ковальчук.

Обстрелы боевиков на Донбассе

Наемники Российской Федерации совершают многочисленные обстрелы и устраивают провокации, обостряя ситуацию на Донбассе. Боевики ведут огонь на позиции украинских военных и местных граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

Весь мир осуждает вооруженную агрессию России и призывает Кремль к миру. Президент США Джо Байден считает, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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