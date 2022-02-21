Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов боевиков один военный получил боевое травмирование, еще один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

По данным штаба Операции объединенных сил, об этом сообщил начальник пресс-службы ООС Павел Ковальчук во время брифинга. По его словам, бойцам оказали необходимую медицинскую помощь.

Двоих военных направили в лечебные учреждения. Состояние здоровья защитника с боевым травмированием – удовлетворительное, а второго бойца – тяжелое.

— Один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранения в результате подрыва, состояние его здоровья тяжелое, — отметил Ковальчук.

Обстрелы боевиков на Донбассе

Наемники Российской Федерации совершают многочисленные обстрелы и устраивают провокации, обостряя ситуацию на Донбассе. Боевики ведут огонь на позиции украинских военных и местных граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

Весь мир осуждает вооруженную агрессию России и призывает Кремль к миру. Президент США Джо Байден считает, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.