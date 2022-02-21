Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів бойовиків один військовий дістав бойове травмування, ще один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, про це повідомив начальник пресслужби ООС Павло Ковальчук під час брифінгу. За його словами, бійцям надали необхідну медичну допомогу.

Двох військових направили в лікувальні заклади. Стан здоров’я захисника з бойовим травмуванням – задовільний, а другого бійця – важкий.

– Один військовослужбовець дістав бойове травмування, стан його здоров’я задовільний. Ще один воїн отримав поранення внаслідок підриву, стан його здоров’я важкий, – зазначив Ковальчук.

Обстріли бойовиків на Донбасі

Найманці Російської Федерації здійснюють численні обстріли та влаштовують провокації, загострюючи ситуацію на Донбасі. Бойовики ведуть вогонь на позиції українських військових та місцевих громадян, які живуть на тимчасово окупованій території України.

Весь світ засуджує збройну агресію Росії та закликає Кремль до миру. Президент США Джо Байден вважає, що президент РФ Володимир Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну.