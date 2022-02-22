В ночь на 22 февраля во сне умер украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Дзюба. Ему было 90 лет.

В социальных сетях отреагировали на смерть автора десятков публикаций и книг.

Литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский рассказал Фактам ICTV, что Иван Дзюба ушел достойно.

— Одно имя уже много говорит. Много — потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба — это интеллектуальный проводник и спикер украинского шестидесятничества, — говорит он.

По словам украинской писательницы Лины Костенко, Дзюба — это человек, который всегда имел мужество говорить правду.

Украинский певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук утверждает, что Иван Дзюба боролся за Украину и оставил ее независимой.

— Теперь мы должны делать так, чтобы Украина была сильным европейским государством. Сделаем, Иван Михайлович! Обязательно сделаем! Почивайте с Богом! — отметил певец.

Украинский политик Вячеслав Кириленко рассказал, что Иван Дзюба — интеллектуал мирового уровня, человек-легенда, настоящий символ эпохи шестидесятников, украинец с большой буквы.

— Его Интернационализм или русификация был настольной книгой и для моего поколения. Светлая память вам, дорогой господин Иван, — отметил он.

Пішов з життя Іван Михайлович Дзюба. Інтелектуал світового рівня, людина-легенда, справжній символ епохи шестидесятників, українець з великої літери. Його «Інтернаціоналізм чи русифікація» був настільною книгою і для мого покоління. Світла пам’ять Вам, дорогий пане Іване… pic.twitter.com/GuuvbVkmVn — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 22, 2022

Украинский поэт Андрей Любка также отреагировал на смерть известного литературоведа.

— Боже, какая потеря! Это один из тех атлантов, благодаря которому Украина во времена советской оккупации не растворилась в российском болоте, а во времена независимости наращивала интеллектуальную мощь. Вечная память! — подчеркнул он.

Реакция пользователей в социальных сетях:

Очень жаль терять таких замечательных, бесстрашных и откровенных людей. Но Иван Дзюба прожил долгую, сложную, интереснейшую жизнь и умер в 90 лет. Помните его вклад в независимость нашей прекрасной страны.

Пока со всех сторон советская власть трубила об интернационализации, он замечал малозаметную глазу большинства русификацию.

Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба. Очень жаль!

Иван Дзюба отошел на тот свет, так и не увидев, как Украина отвоюет свои территории.

Он добавил, что Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, и все равно продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью.

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в с. Николаевка Волновахского района Донецкой области. Он — диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, был министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1973 году приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд Интернационализм или русификация, но был “помилован”.

Дзюба — автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ — книга Черный романтик: Сергей Жадан.