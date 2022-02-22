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Факты / Украина / Общество

“Украинец с большой буквы”: реакция сети на смерть Ивана Дзюбы

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
іван дзюба

В ночь на 22 февраля во сне умер украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Дзюба. Ему было 90 лет.

В социальных сетях отреагировали на смерть автора десятков публикаций и книг.

Литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский рассказал Фактам ICTV, что Иван Дзюба ушел достойно.

— Одно имя уже много говорит. Много — потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба — это интеллектуальный проводник и спикер украинского шестидесятничества, — говорит он.

По словам украинской писательницы Лины Костенко, Дзюба — это человек, который всегда имел мужество говорить правду.

Украинский певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук утверждает, что Иван Дзюба боролся за Украину и оставил ее независимой.

— Теперь мы должны делать так, чтобы Украина была сильным европейским государством. Сделаем, Иван Михайлович! Обязательно сделаем! Почивайте с Богом! — отметил певец.

Украинский политик Вячеслав Кириленко рассказал, что Иван Дзюба — интеллектуал мирового уровня, человек-легенда, настоящий символ эпохи шестидесятников, украинец с большой буквы.

— Его Интернационализм или русификация был настольной книгой и для моего поколения. Светлая память вам, дорогой господин Иван, — отметил он.

Украинский поэт Андрей Любка также отреагировал на смерть известного литературоведа.

— Боже, какая потеря! Это один из тех атлантов, благодаря которому Украина во времена советской оккупации не растворилась в российском болоте, а во времена независимости наращивала интеллектуальную мощь. Вечная память! — подчеркнул он.

Реакция пользователей в социальных сетях:

  • Очень жаль терять таких замечательных, бесстрашных и откровенных людей. Но Иван Дзюба прожил долгую, сложную, интереснейшую жизнь и умер в 90 лет. Помните его вклад в независимость нашей прекрасной страны.
  • Пока со всех сторон советская власть трубила об интернационализации, он замечал малозаметную глазу большинства русификацию.
  • Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба. Очень жаль!
  • Иван Дзюба отошел на тот свет, так и не увидев, как Украина отвоюет свои территории.

Он добавил, что Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, и все равно продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью.

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в с. Николаевка Волновахского района Донецкой области. Он — диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, был министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1973 году приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд Интернационализм или русификация, но был “помилован”.

Дзюба — автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ — книга Черный романтик: Сергей Жадан.

Фото: УНИАН

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