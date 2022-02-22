В ночь на 22 февраля во сне умер украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Дзюба. Ему было 90 лет.
В социальных сетях отреагировали на смерть автора десятков публикаций и книг.
Литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский рассказал Фактам ICTV, что Иван Дзюба ушел достойно.
— Одно имя уже много говорит. Много — потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба — это интеллектуальный проводник и спикер украинского шестидесятничества, — говорит он.
По словам украинской писательницы Лины Костенко, Дзюба — это человек, который всегда имел мужество говорить правду.
Украинский певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук утверждает, что Иван Дзюба боролся за Украину и оставил ее независимой.
— Теперь мы должны делать так, чтобы Украина была сильным европейским государством. Сделаем, Иван Михайлович! Обязательно сделаем! Почивайте с Богом! — отметил певец.
Украинский политик Вячеслав Кириленко рассказал, что Иван Дзюба — интеллектуал мирового уровня, человек-легенда, настоящий символ эпохи шестидесятников, украинец с большой буквы.
— Его Интернационализм или русификация был настольной книгой и для моего поколения. Светлая память вам, дорогой господин Иван, — отметил он.
Пішов з життя Іван Михайлович Дзюба. Інтелектуал світового рівня, людина-легенда, справжній символ епохи шестидесятників, українець з великої літери. Його «Інтернаціоналізм чи русифікація» був настільною книгою і для мого покоління. Світла пам’ять Вам, дорогий пане Іване… pic.twitter.com/GuuvbVkmVn
— В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 22, 2022
Украинский поэт Андрей Любка также отреагировал на смерть известного литературоведа.
— Боже, какая потеря! Это один из тех атлантов, благодаря которому Украина во времена советской оккупации не растворилась в российском болоте, а во времена независимости наращивала интеллектуальную мощь. Вечная память! — подчеркнул он.
Реакция пользователей в социальных сетях:
- Очень жаль терять таких замечательных, бесстрашных и откровенных людей. Но Иван Дзюба прожил долгую, сложную, интереснейшую жизнь и умер в 90 лет. Помните его вклад в независимость нашей прекрасной страны.
- Пока со всех сторон советская власть трубила об интернационализации, он замечал малозаметную глазу большинства русификацию.
- Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба. Очень жаль!
- Иван Дзюба отошел на тот свет, так и не увидев, как Украина отвоюет свои территории.
Он добавил, что Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, и все равно продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью.
Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в с. Николаевка Волновахского района Донецкой области. Он — диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, был министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
В 1973 году приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд Интернационализм или русификация, но был “помилован”.
Дзюба — автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ — книга Черный романтик: Сергей Жадан.