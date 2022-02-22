Ночью 22 февраля умер украинский литературовед, литературный критик и диссидент Иван Дзюба.

Об этом сообщил источники Фактів ICTV.

Смерть наступила во сне. Ивану Дзюбе было 90 лет.

Что известно об Иване Дзюбе

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года.

Был академиком НАН Украины, руководителем отдела общих энциклопедических исследований Института энциклопедических исследований.

С 1992 по 1994 возглавлял Министерство культуры Украины.

На протяжении 1999-2001 годов был главой комитета по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1970-х годах был подвергнут гонениям из-за взглядов. Так, в 1972 году его исключили из Союза писателей Украины.

А в 1973 его приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за “антисоветский” труд Интернационализм или русификация?

В 70-й день рождения Ивана Дзюбы, 26 июля 2001 года, президент Украины Леонид Кучма присвоил ему звание героя Украины и вручил орден за выдающиеся трудовые достижения, заслуги перед Украиной в развитии ее государственности и возрождении национальной духовности.