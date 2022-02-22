У ніч проти 22 лютого уві сні помер український літературознавець, літературний критик та дисидент Іван Дзюба. Йому було 90 років.

У соціальних мережах відреагували на смерть автора десятків публікацій та книг.

Літературознавець, політичний та громадський діяч Микола Жулинський розповів Фактам ICTV, що Іван Дзюба пішов гідно.

– Одне ім’я вже багато говорить. Багато – тому що це один з лідерів національного, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Насамперед Іван Дзюба – це інтелектуальний провідник і спікер українського шістдесятництва, – каже Жулинський. За словами української письменниці Ліни Костенко, Дзюба – це людина, яка завжди мала мужність говорити правду.

Український співак та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук стверджує, що Іван Дзюба боровся за Україну і залишив її незалежною.

– Тепер ми мусимо робити так, щоб Україна була сильною європейською державою. Зробимо, Іване Михайловичу! Обов’язково зробимо! Спочивайте з Богом! – зазначив співак.

Політик В’ячеслав Кириленко розповів, що Іван Дзюба – інтелектуал світового рівня, людина-легенда, справжній символ епохи шестидесятників, українець з великої літери.

– Його Інтернаціоналізм чи русифікація був настільною книгою і для мого покоління. Світла пам’ять вам, дорогий пане Іване, – зазначив він.

Пішов з життя Іван Михайлович Дзюба. Інтелектуал світового рівня, людина-легенда, справжній символ епохи шестидесятників, українець з великої літери. Його «Інтернаціоналізм чи русифікація» був настільною книгою і для мого покоління. Світла пам’ять Вам, дорогий пане Іване… pic.twitter.com/GuuvbVkmVn — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 22, 2022

Український поет Андрій Любка також відреагував на смерть відомого літературознавця.

– Боже, яка втрата! Це один з тих атлантів, завдяки якому Україна в часи “совєтської” окупації не розчинилася в російському болоті, а в часи незалежності нарощувала інтелектуальну міць. Вічна пам’ять! – наголосив він.

Реакція користувачів у соціальних мережах:

Дуже шкода втрачати таких чудових, безстрашних та відвертих людей. Але Іван Дзюба прожив довге, складне, цікавезне життя і помер у 90 років. Пам’ятаймо його внесок у незалежність нашої прекрасної країни.

Поки з усіх усюд радянська влада трубила про інтернаціоналізацію, він помічав малопомітну оку більшості русифікацію.

Помер Герой України, дисидент Іван Дзюба. Дуже шкода!

Іван Дзюба відійшов на той світ, так і не побачивши, як Україна відвоює свої території.

Жулинський додав, що Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров’ям, та все одно продовжував працювати та стежити за літературним процесом і суспільно-політичним життям.

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в с. Миколаївка Волноваського району Донеччини. Він – дисидент радянських часів, Герой України, академік НАН України, був міністром культури та головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У 1973 році засуджений до п’яти років ув’язнення і п’яти років заслання за свою відому працю Інтернаціоналізм чи русифікація, але був “помилуваний”.

Дзюба – автор десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт – книга Чорний романтик: Сергій Жадан.