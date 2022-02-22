Военное положение на территории Украины могут ввести в случае полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он надеется, что мощной войны и эскалации со стороны России не будет. Однако если все же это произойдет, то глава государства будет вынужден пойти на такие шаги.

Что делать, если в стране объявят военное положение и как оно может сказаться на гражданском населении – читайте в материале.

Как подготовиться

В ГСЧС отмечают, что граждане должны знать алгоритм действий в любой чрезвычайной ситуации. Поэтому, чтобы введение военного положения в Украине, в случае необходимости, не стало неожиданностью, советуют:

по возможности узнать, где расположены ближайшие укрытия, и проверить состояние подвальных помещений;

проверить наличие аварийного выхода;

сделать запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;

проверить, есть ли в вашей аптечке средства оказания медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;

позаботиться об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения энергоснабжения (фонарики, свечи);

позаботиться о средствах для приготовления пищи в случае отключения газа или электроснабжения;

собрать необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации;

позаботиться об исправном состоянии собственного транспорта и запасе топлива, если придется эвакуироваться.

Вместе с тем ветеран российско-украинской войны, майор запаса Павел Хазан советует гражданскому населению пройти курсы медицинской подготовки, чтобы понимать, как оказать первую медицинскую помощь в случае необходимости.

Какие права гражданского населения не могут быть ограничены

Предложение ввести военное положение президенту представляет Совет нацбезопасности и обороны. После этого президент должен издать соответствующий указ и обратиться к Верховной Раде для его утверждения.

Именно в этом документе президент должен определить пределы территории, где будет введено военное положение, и указать, какие именно права и свободы граждан могут ограничиваться на момент действия этого режима.

Но Конституция Украины и закон О правовом режиме военного положения предусматривают, что на момент действия военного положения не могут быть ограничены такие права и свободы человека и гражданина:

право на равенство перед законом;

право на гарантирование гражданства Украины;

право на жизнь и здоровье;

право на уважение достоинства, которое предусматривает, что никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному обращению;

право на свободу и личную неприкосновенность;

право на жилье, которое предусматривает, что никто не может вас его принудительно лишить без решения суда;

право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;

право на профессиональную юридическую помощь;

право не выполнять явно преступные предписания или приказы.

Полный и развернутый перечень прав, которые не могут быть ограничены на момент действия военного положения, предусмотрен частью второй статьи 64 Конституции Украины и прописан в статьях 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Основного закона.

Какие именно ограничения будут действовать в случае введения военного положения, определяет президент в своем указе.

Но постановление №753 Кабинета министров предусматривает, что трудоспособные лица могут привлекаться к общественно полезным работам в условиях военного положения.

В то же время постановление №1456 предусматривает, что уполномоченные лица могут проверять документы, а в случае необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

А в постановлении №573 четко прописан порядок введения комендантского часа на территории, где действует военное положение.

Больше о военном положении, порядке его введения и о том, что нужно знать о действии этого режима – читайте в нашем материале.