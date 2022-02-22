Воєнний стан на території України можуть запровадити у разі повномасштабного вторгнення Росії. Про це офіційно повідомив президент Володимир Зеленський.

Він сподівається, що потужної війни і ескалації з боку Росії не буде. Однак, якщо все ж це станеться, то глава держави буде вимушений піти на такі кроки.

Що робити, якщо в країні оголосять воєнний стан і як він може позначитися на цивільному населенні – читайте у матеріалі.

Як підготуватися

У ДСНС наголошують, що громадяни повинні знати алгоритм дій у будь-якій надзвичайній ситуації. Тому, щоб запровадження воєнного стану в Україні у разі необхідності не стало несподіванкою, радять:

за можливості дізнатися, де розташовані найближчі укриття, та перевірити стан підвальних приміщень;

перевірити наявність аварійного виходу;

зробити запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;

перевірити, чи є у вашій аптечці засоби надання медичної допомоги і подумати, які ліки можуть знадобитися впродовж тривалого часу;

подбати про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання (ліхтарі, свічки);

подбати про засоби для приготування їжі у разі відключення газу або електропостачання;

зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок термінової евакуації;

подбати про справний стан власного транспорту та запас пального, якщо доведеться евакуюватись.

Водночас ветеран російсько-української війни, майор запасу Павло Хазан радить цивільному населенню пройти курси медичної підготовки, щоб розуміти, як надати першу медичну допомогу у разі потреби.

Які права цивільного населення не можуть бути обмежені

Пропозицію запровадити воєнний стан президенту подає Рада нацбезпеки та оборони. Після цього президент повинен видати відповідний указ і звернутися до Верховної Ради для його затвердження.

Саме у цьому документі президент і повинен визначити межі території, де буде введено воєнний стан, і вказати, які саме права та свободи громадян можуть обмежуватися на момент дії цього режиму.

Але Конституція України та закон Про правовий режим воєнного стану передбачають, що на момент дії воєнного стану не можуть бути обмежені такі права та свободи людини і громадянина:

право на рівність перед законом;

право на гарантування громадянства України;

право на життя і здоров ’ я;

я; право на повагу до гідності, яке передбачає, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському поводженню;

право на свободу та особисту недоторканність;

право на житло, яке передбачає, що ніхто не може вас його примусово позбавити без рішення суду;

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

право на професійну правничу допомогу;

право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Повний і розгорнутий перелік прав, які не можуть бути обмежені на момент дії воєнного стану, передбачений частиною другою статті 64 Конституції України і прописаний у статтях 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Основного закону.

Які саме обмеження діятимуть у разі запровадження воєнного стану, визначає президент у своєму указі.

Але постанова №753 Кабінету міністрів передбачає, що працездатних осіб можуть залучати до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

Водночас постанова №1456 передбачає, що уповноважені особи можуть перевіряти документи, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.

А у постанові №573 чітко прописаний порядок запровадження комендантської години на території, де діє воєнний стан.

Більше про воєнний стан, порядок його запровадження і те, що потрібно знати про дію цього режиму – читайте у нашому матеріалі.