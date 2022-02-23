Датагруп и Volia авансируют уплату 50 млн грн налогов

Провайдер волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг компания Датагруп, в июне 2021 года купивший 100% группы компаний Volia, решил осуществить платеж в размере 50 млн грн налогов.

— Сила Украины и нашего народа в единстве. Датагруп и Volia как ответственный украинский бизнес не могут оставаться в стороне от событий и угроз вокруг нашей страны. Мы верим в Украину и ее будущее, — цитируется в сообщении компаний, распространенном во вторник СЕО Датагруп Михаил Шелемба.

Он подчеркнул, что в Украину верят также сотрудники и клиенты компании — именно поэтому в Датагруп и Volia приняли решение осуществить авансовый платеж в размере 50 млн грн налогов.

— Надеемся, что наша гражданская позиция будет хорошим примером для других представителей бизнеса Украины, – подчеркнул Шелемба.

В июне 2021 года Датагруп завершила подписание соглашения о приобретении 100% украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа группы компаний Volia.

Датагруп в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 32,3% в сравнении с 2019 годом — до 187,517 млн грн, сократила чистый доход на 2,73% — до 1,285 млрд грн, при этом увеличив валовую прибыль на 11,5% — до 634,672 млн грн.