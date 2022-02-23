Датагруп і Volia авансують сплату 50 млн грн податків

Провайдер волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг компанія Датагруп, купивши у червні 2021 року 100% групи компаній Volia, вирішила здійснити платіж у розмірі 50 млн грн податків.

– Сила України і нашого народу – в єдності. Датагруп і Volia як відповідальний український бізнес не можуть залишатися осторонь від подій і загроз навколо нашої країни. Ми віримо в Україну і її майбутнє, – цитується в повідомленні компаній, поширеному у вівторок СЕО Датагруп, Михайло Шелемба.

Він підкреслив, що в Україну вірять також співробітники і клієнти компанії – саме тому в Датагруп і Volia ухвалили рішення здійснити авансовий платіж у розмірі 50 млн грн податків.

– Сподіваємося, що наша громадянська позиція буде хорошим прикладом для інших представників бізнесу України, – підкреслив Шелемба.

У червні 2021 року Датагруп завершила підписання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення і кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia.

Датагруп в 2020 році збільшила чистий прибуток за МСФЗ на 32,3% порівняно з 2019 роком – до 187,517 млн грн, скоротила чистий дохід на 2,73% – до 1,285 млрд грн, при цьому збільшивши валовий прибуток на 11,5% – до 634,672 млн грн.