Художественная акция солидарности с Украиной в США

В ночь на 22 февраля 2022 года, после того как Россия признала суверенитет самопровозглашенных ЛДНР и начал открытое вторжение в Украину, американский арт-проект Justice Murals в сотрудничестве с художником Аланом Марлінгом и Художественным арсеналом организовал художественную акцию в Сан-Франциско (США) на поддержку мира в Украине.

Акцию со стороны арсенала курировала заместитель директора Ольга Жук.

На стену Дворца изобразительных искусств и на стену небоскреба, выходящего на автомагистраль Жирард-роуд, были спроектированы анимированные произведения из коллекции Мистецького Арсенала из сборника Игоря Диченко, подаренной Украине его женой Валерией Вирской.

Воссозданные в движении картина Казимира Малевича Супрематическая композиция 1, эскиз костюма воина для балета Нур и Анитра Анатоля Петрицкого, портрет Василия Седляра руки Михаила Бойчука, произведение Улица Анатолия Сумара, Путешествие Вокруг света Соломона Никритина, Черное море Зои Лерман и эскиз рук Василия Ермилова сопровождались текстом:

— Это анимированные произведения из коллекции Мистецького Арсенала — украинского арт-центра, созданного на месте бывшей русской крепости и советского завода оружия. Это мирное преобразование является символическим для Украины, которая отказалась от ядерного оружия в 1996 году, а сейчас сталкивается с многочисленными военными угрозами со стороны России. Мы стремимся оставаться местом для искусства и творческой мирной страной. Поддержите Украину!

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Все произведения анимированы студией анимации Pause to Play в рамках проекта Мистецького арсенала Живая коллекция.

Justice Murals — некоммерческая организация, одна из предыдущих работ которой – воссозданные на стенах домов фрески из Афганистана, которые были уничтожены талибами.

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Джерело: Мистецький арсенал