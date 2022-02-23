Мистецька акція солідарності з Україною у США

У ніч на 22 лютого 2022 року, після того як Росія визнала суверенітет самопроголошених ЛДНР і почала відкрите вторгнення в Україну, американський арт-проєкт Justice Murals у співпраці з художником Аланом Марлінгом та Мистецьким арсеналом організував мистецьку акцію в Сан-Франциско (США) на підтримку миру в Україні.

Акцію з боку Мистецького арсеналу курувала заступниця директорки Ольга Жук.

На стіну Палацу образотворчих мистецтв та на стіну хмарочосу, що виходить на автомагістраль Жирард-роуд, були спроєктовані анімовані твори з колекції Мистецького арсеналу зі збірки Ігоря Диченка, подарованої Україні його дружиною Валерією Вірською.

Відтворені в русі картина Казимира Малевича Супрематична композиція 1, ескіз костюму воїна для балету Нур і Анітра Анатоля Петрицького, портрет Василя Седляра руки Михайла Бойчука, твір Вулиця Анатолія Сумара, Подорож навколо світу Соломона Нікрітіна, Чорне море Зої Лерман та ескіз рук Василя Єрмилова супроводжувались текстом:

– Це анімовані твори з колекції Мистецького арсеналу – українського арт-центру, створеного на місці колишньої російської фортеці та радянського заводу зброї. Це мирне перетворення є символічним для України, яка відмовилася від ядерної зброї в 1996 році, а зараз стикається з численними військовими загрозами з боку Росії. Ми прагнемо залишатись місцем для мистецтва та творчою мирною країною. Підтримайте Україну!

Більше фото з події

Всі твори анімовані студією анімації Pause to Play у межах проєкту Мистецького арсеналу Жива колекція.

Justice Murals – некомерційна організація, одна з попередніх робіт якої – відтворені на стінах будинків фрески з Афганістану, що були знищені талібами.

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Джерело: Мистецький арсенал