Призыв резервистов, который был объявлен президентом Украины Владимиром Зеленским, предполагает, что они могут быть отправлены из своих воинских частей на фронт.

Об этом заявил военком Киевского городского центра комплектования Юрий Максимов.

Его спросили, могут ли военнослужащие из резерва быть призваны на фронт, или же это будет служба в отдельных воинских частях.

– Они прибывают в свои части, которые получают соответствующие задания. Если воинской частью будет предусмотрено выполнение боевых заданий на том или ином направлении, то они, конечно, будут участвовать, — сказал Сергей Максимов.

Он добавил, что процесс призыва и отправки резервистов в воинские части будет занимать не более семи суток.

В то же время военком Юрий Максимов отказался назвать срок и подробности подготовки военных резерва.

Вчера вечером президент Владимир Зеленский объявил о начале призыва резервистов в особый период на всей территории Украины.

Президент заверил, что потребность в общей мобилизации отсутствует, а речь идет только о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв.

Он добавил, что в ближайшее время состоится учебное собрание резервистов системы теробороны.

Что такое оперативный резерв и кого из украинцев это коснется – читайте в материале Фактов ICTV.