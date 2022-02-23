Призов резервістів, який оголосив президент України Володимир Зеленський, передбачає, що вони можуть бути відправлені зі своїх військових частин на фронт.

Про це заявив військком Київського міського центру комплектування Юрій Максимов.

Його запитали, чи можуть військовослужбовці з резерву бути покликані на фронт, чи це буде служба в окремих військових частинах.

– Вони прибувають у свої частини, які отримують відповідні завдання. Якщо військовою частиною буде передбачено виконання бойових завдань на тому чи іншому напрямку, то вони, звичайно, будуть брати участь, – сказав Сергій Максимов.

Він додав, що процес призову та відправки резервістів до військових частин займатиме не більше семи діб.

Водночас військком Юрій Максимов відмовився назвати термін та подробиці підготовки військових резерву.

Вчора ввечері президент Володимир Зеленський оголосив про початок призову резервістів у особливий період на всій території України.

Президент запевнив, що потреба у загальній мобілізації відсутня, а мова лише про громадян, що зараховані до оперативного резерву.

Він додав, що найближчим часом відбудуться навчальні збори резервістів системи тероборони.

Що таке оперативний резерв та кого з українців це торкнеться – читайте у матеріалі Фактів ICTV.