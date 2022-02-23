Президент України Володимир Зеленський видав указ про призов резервістів у особливий період.

Про це очільник держави заявив під час свого звернення до народу 22 лютого. Він переконаний, що поки що немає потреби у загальній мобілізації.

Тому варто розібратися, що таке особливий період та чому під час нього можлива мобілізація резервістів.

Особливий період діє в Україні з 17 березня 2014 року. Його оголосили під час першої хвилі часткової мобілізації через російську агресію.

Загалом термін Особливий період означає функціонування економіки, держвлади, місцевих органів влади, ЗСУ, сил цивільного захисту, підприємств, установ та організації, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Важливо: особливий період настає після оголошення рішення про мобілізацію чи з моменту введення воєнного стану у країні або в окремих її місцевостях. Особливий період охоплює час мобілізації, воєнний період, а також частково час після воєнних дій.

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Проте у 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації. Йдеться про закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку № 1357-ІХ, який ухвалила Верховна Рада у березні 2021 року.

Зокрема, цей закон регламентує призов резервістів в особливий період. У такий спосіб на військову службу призивають громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У цьому рішенні будуть визначатися і обсяги призову, і терміни, і порядок проведення.

У лютому 2022 року президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ. Якщо простими словами, то цей указ регламентує добровільну службу резервістів у мирний час та обов’язковий призов під час особливого періоду.

Призов резервістів в особливий період – хто підпадає

До резервістів першої черги належать ті громадяни, які вже служили під час особливого періоду, тобто з 2014 року. Загалом це військові, які брали участь в АТО.

Під призов підпадають резервісти від 18 до 60 років. Це стосується як рядових, так і офіцерів. Максимальний термін служби – один рік. Важливо: за резервістом має зберігатися робоче місце та середньомісячна зарплата.

Резервісти зобов’язані самостійно з’явитись у свої військові частини. Також вони можуть звернутися у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Ще одна ремарка стосується місця проходження служби. Резервісти проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, що й раніше.