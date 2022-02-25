В информационном пространстве ходят фейковые новости, что ночью в жилых домах будут сбои в подаче электричества, поэтому следует выключить приборы.

Как заявили в Укрэнерго, эта дезинформация намеренно распространяется врагом.

— В соцсетях и некоторых СМИ распространяются фейки о том, что в 23.30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы через подключение нашей сети к европейской системе. Вот так работает враг! Такие призывы направлены исключительно на то, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго официально опровергли указанную информацию и заявили, что энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать.

– Ничего выключать не нужно и никто никуда не подключается ночью! Потребляйте ответственно и не ведитесь на провокации врага, говорится в сообщении.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.