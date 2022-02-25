У інформаційному просторі ширяться фейкові новини, що вночі у житлових будинках будуть збої у подачі електрики, тому варто вимкнути прилади.

Як заявили в Укренерго, ця дезінформація навмисно поширюються ворогом.

– В соцмережах та деяких ЗМІ поширюються фейки про те, що у 23.30 треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи. Саме так працює ворог! Такі заклики спрямовані виключно на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго офіційно спростували зазначену інформацію та заявили, що енергосистема працює в нормальному режимі і буде працювати.

– Нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі! Споживайте відповідально та не ведіться на провокації ворога, – йдеться у повідомленні.

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