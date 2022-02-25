Гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії – як це зробити

Гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії.

Переказ коштів можливий через Portmone. Переказати можна як всю 1 тис., так і залишок.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

– У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ. Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Нагадаю, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд Повернись живим. За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік! – заявив міністр.

Читайте Patreon видалив обліковий запис фонду Повернись живим

Переказати кошти можна через картки Монобанку, Приватбанку чи Альфа-Банку.

– Очікуємо, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом. Скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є зелений Covid-сертифікат у застосунку Дія. Допоможемо українським військовим та захистимо країну від ворога разом! – зазначив Федоров.