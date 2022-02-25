Самый ожесточенный бой в Сумах велся на выезде из города – до 03.00. Об этом сообщили в эфире одного из телеканалов.

Утром работает коммунальный транспорт, открыты магазины и аптеки. Ситуация в городе контролируется.

– Вчера была информация, что российские войска захватили Сумскую горадминистрацию и над ней вывесили триколор. Так вот нет – Сумы не захватили, город контролируют наши военные. Нет никакого триколора над администрацией, – отмечается в сообщении.

Что касается ситуации в Шостке Сумской области, то оно контролируется ВСУ, однако есть ограничения на въезд и выезд.

Ранее сообщалось, что в Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.