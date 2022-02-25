На территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп русских войск. Основной целью захватчиков является блокировка Киева и создание сухопутного коридора в оккупированный Крым. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— В настоящее время из 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредоточивает на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях, говорится в заявлении.

Также из Беларуси проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка госграницы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец.

– Уже понятен коварный план российских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР. Для этого взорван воздушный тактический десант: до 200 российских солдат на аэродроме Гостомель, – заявили в Генштабе.

Сообщается, что еще одна цель врага – причинить вред критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.

По данным Генштаба, на подступах к Херсону ведутся бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева.

Также механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Там украинские войска остановили колонну российских оккупантов. Однако отдельная танковая бригада продолжает бой на окраине Чернигова.

На слободском направлении ведется оборона по рубежу: Довжанка, Двуречная, Артемовка, Котузовка, Харьков, Дергачи, Должик, Мураха, Ахтырка, Сумы.