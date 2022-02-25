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Над мерією немає “триколора”: Суми контролюють українські військові

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Над мерією немає “триколора”: Суми контролюють українські військові

Найзапекліший бій у Сумах вівся на виїзді з міста – до 03.00. Про це повідомили в ефірі одного з телеканалів.

Зазначається, що зранку працює комунальний транспорт, відчинені магазини та аптеки. Ситуація в місті контрольована.

– Вчора була інформація, що російські війська захопили Сумську міськадміністрацію і над нею вивісили триколор. Так от ні – Суми не захопили, місто контролюють наші військові. Немає ніякого триколору над адміністрацією, – зазначається у повідомленні.

Що стосується ситуації у місті Шостка Сумської області, то воно контролюється ЗСУ, проте є обмеження на в’їзд та виїзд.

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Раніше повідомлялося, що у Сумській області підрозділ територіальної оборони завдав ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї.

Фото: Pixabay

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