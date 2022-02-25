Российские войска продолжают наступление на Украину, боевики прорываются в Киев — Маляр

Российско-оккупационные войска продолжают вооруженную агрессию против Украины и ее мирных жителей. Враг осуществляет наступательную операцию на ранее выбранных направлениях при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что на Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия из территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины.

На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении Киева. Пытаясь сохранить темпы наступления противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок.

Отмечено выдвижение дополнительных подразделений РФ в направлении Скадовска. Удержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в населенном пункте Счастье разрушен.

Подразделения морской пехоты РФ закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Остальные российские подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах на линии соприкосновения.

Украинская система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и по меньшей мере два самолета Воздушно-космических сил Российской Федерации.