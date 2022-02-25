У Києві в “іноземного журналіста” знайшли фото розміщення українських військ – СБУ

Російсько-окупаційні війська напали на Україну, застосовуючи танки та ракети проти військових та мирних жителів. Служба безпеки України продовжує знаходити диверсантів, агентів спеціальних служб Російської Федерації та помічників ворога, захищає кіберпростір та спростовує неправдиву інформацію.

За даними СБУ, 25 лютого у Києві правоохоронці затримали громадянина, який представлявся іноземним журналістом. Він не зміг надати жодного документа чи підтвердження, а під час обшуку на його телефоні знайшли фотографії розміщення позицій українських військ.

У Харківській області правоохоронці затримали чотирьох корегувальників вогню артилерії військ Російської Федерації.

СБУ продовжує знаходити ворожих агентів, які ставлять люмінесцентні мітки у різних регіонах України. Агентура Кремля користується програмою Premise на смартфонах, відповідні факти підтвердили у Стрию та інших містах.

У СБУ закликали громадян у підозрілих людей під час затримання перевіряти їхні мобільні телефони та повідомляти про це до силових структур України.

Служба безпеки разом зі Збройними силами України та представниками територіальної оборони продовжують захищати нашу державу та роблять все, щоб захистити мирних жителів від ворога.