Территорию бывшего аэропорта Бердянск временно заняла военная техника. Об этом в Facebook сообщил Бердянский городской совет.

По словам и. городского головы, ни объекты инфраструктуры, ни жилые дома, ни многоэтажные дома не повреждены. Из-за основных въездов в город военная техника не заходила.

— Сейчас есть такая информация. Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность города и основных служб поддерживается. В городе работает полиция, в полном составе. Кроме того, нами сформированы жены из активных жителей нашего города для поддержания порядка и с целью предотвращения случаев мародерства или нарушения общественного порядка. Все активные бердянцы призываем приобщаться к этому движению, — сказал он.

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По словам Свидло, коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Отключения электросети могут повторяться, поскольку город перейдет на альтернативные ветви электроснабжения.

Водоканал готов продолжать поступление воды даже в случае отключения электросети. Возможно, это будет почасово.

Сирена будет слышна во всех микрорайонах города. Город имеет стабильный запас топлива, продуктов, медикаментов. Больница работает в штатном режиме. В горсовете оперативный штаб по поддержанию жизнедеятельности города работает в полном составе.