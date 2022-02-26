Територію колишнього аеропорту Бердянськ тимчасово зайняла військова техніка. Про це у Facebook повідомила Бердянська міська рада.

За словами в.о. міського голови, ні об’єкти інфраструктури, ні житлові будинки, ні багатоповерхові будинки не пошкоджені. Через основні в’їзди до міста військова техніка не заходила.

— Наразі маємо таку інформацію. Скоро стемніє, ми увімкнемо освітлення у місті. Життєдіяльність міста та основних служб підтримується. В місті працює поліція, в повному складі. Крім того, нами сформовані дружини, з активних мешканців нашого міста, для підтримання порядку та з метою запобігання випадків мародерства або порушення громадського порядку. Усі активних бердянців закликаємо долучатися до цього руху, – сказав він.

Телефони самооборони – 066 518 46 97, 066 637 65 74

За словами Свідла, комунальні підприємства працюють в штатному режимі.Відключення електромережі можуть повторюватися, оскільки місто перейде на альтернативні гілку електропостачання.

Водоканал готовий продовжувати надходження води, навіть у випадку відключення електромережі. Можливо це буде погодинно.

Сирена буде чутна у всіх мікрорайонах міста. У місті стабільний запас палива, продуктів, медикаментів. Лікарня працює у штатному режимі. У міськраді оперативний штаб по підтриманню життєдіяльності міста працює в повному складі.