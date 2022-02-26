Для попередження тривоги в усій Україні будуть використовувати церковні дзвони

На фоне полномасштабного вторжения РФ вглубь территории Украины в качестве тревожных предупредительных сигналов будут использовать колокола украинских храмов.

Об этом вечером 26 февраля официально заявили в Telegram-канале Верховной Рады Украины.

– Услышав звон колокола, необходимо срочно переходить в хранилища, – говорится в сообщении.

Отметим, что это не только вынужденная мера, в частности для тех населенных пунктов, где расположены сразу несколько церквей и храмов.

Исторически сложилось так, что на территории современной Украины на протяжении многих веков тревожные колокола колоколов в церквях извещали не только о начале церковной службы, но и о предупреждении войны и призыве местного населения защищаться или скрываться.