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Факты / Украина / Общество

Для попередження тривоги в усій Україні будуть використовувати церковні дзвони

Наташа Тарчевська редактор ленты
Для попередження тривоги в усій Україні будуть використовувати церковні дзвони

На фоне полномасштабного вторжения РФ вглубь территории Украины в качестве тревожных предупредительных сигналов будут использовать колокола украинских храмов.

Об этом вечером 26 февраля официально заявили в Telegram-канале Верховной Рады Украины.

– Услышав звон колокола, необходимо срочно переходить в хранилища, – говорится в сообщении.

Отметим, что это не только вынужденная мера, в частности для тех населенных пунктов, где расположены сразу несколько церквей и храмов.

Исторически сложилось так, что на территории современной Украины на протяжении многих веков тревожные колокола колоколов в церквях извещали не только о начале церковной службы, но и о предупреждении войны и призыве местного населения защищаться или скрываться.

Фото: Depositphotos

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