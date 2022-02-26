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Для попередження тривоги в усій Україні будуть використовувати церковні дзвони

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Для попередження тривоги в усій Україні будуть використовувати церковні дзвони

На тлі повномасштабного вторгнення РФ вглиб території України у якості тривожних попереджувальних сигналів використовуватимуть дзвони українських храмів.

Про це ввечері 26 лютого офіційно заявили в Telegram-каналі Верховної Ради України.

– Почувши дзвін дзвонів, необхідно терміново переходити в сховища, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це не лише вимушений захід, зокрема, для тих населених пунктів, де розташовано відразу декілька церков і храмів.

Історично склалося так, що на теренах сучасної України протягом багатьох століть церковні дзвони сповіщали не лише про початок церковної служби.

Також вони попереджали місцеве населення про загрозу війни, пожежі, повені тощо.

Фото: Depositphotos

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