Граждан попросили сообщать о людях, недавно арендовавших квартиры группами в Украине

На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали так называемые “спящие группы”. Наемники Российской Федерации арендовали квартиры, жили в них и ждали времени нападения оккупационных войск.

— Указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп. Могут быть вооруженными, – говорится в сообщении Верховной Рады Украины.

По данным правительства, преимущественно квартиры арендовали, пользуясь услугами риелторов. Люди, сдающие в аренду жилье в населенных пунктах и ​​городах, имеют свои рабочие чаты.

Верховная Рада попросила риэлторов и всех граждан, имеющих информацию о мужчинах, похожих на россиян и группами по 2-3 человека арендовавших жилье в период с декабря 2021 года до сих пор, звонить по телефону +38(067)983-94-03 или на линию Национальной полиции по номеру 102.

Наемники России помогают врагу корректировать огонь для уничтожения украинских военных и мирных жителей. В правительстве предупредили, что эти люди могут быть вооруженными и опасными.