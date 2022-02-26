Громадян попросили повідомляти про людей, які нещодавно орендували квартири групами в Україні

На територію України до кожного населеного пункту заїхали так звані “сплячі групи”. Найманці Російської Федерації орендували квартири, жили в них та чекали часу для нападу окупаційних військ.

– Вказані особи зараз використовуються як коригувальники вогню та диверсійних груп. Можуть бути озброєними, – йдеться у повідомленні Верховної Ради України.

За даними уряду, переважно квартири орендували, користуючись послугами ріелторів. Люди, які здають в оренду житло у населених пунктах та містах, мають свої робочі чати.

Верховна Рада попросила ріелторів та всіх громадян, які мають інформацію про чоловіків, які схожі на росіян та групами по 2-3 людей орендували оселю у період з грудня 2021 року дотепер, телефонувати за номером +38(067)983-94-03 або на лінію Національної поліції за номером 102.

Найманці Росії допомагають ворогу користувати вогонь для знищення українських військових та мирних жителів. В уряді попередили, що ці люди можуть бути озброєними та небезпечними.