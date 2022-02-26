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Факты / Украина / Политика

Мы будем бороться сколько нужно, чтобы освободить Украину от российских военных — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Мы будем бороться сколько нужно, чтобы освободить Украину от российских военных — Зеленский

Украина будет бороться с российско-оккупационными войсками сколько нужно, чтобы освободить нашу страну. У страны-агрессора нет никакого шанса на спасение от украинских защитников.

В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. Готовность украинцев защищать свое государство, солидарность друг с другом и храбрость разрушили сценарий оккупации нашей страны, считает глава государства.

– Мир увидел – украинцы мощные. Украинцы смелые. Украинцы на своей родной земле и никогда ее не сдадут. Неудивительно, что именно у таких людей всегда друзья мощнее врагов, — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что в течение дня каждый час он говорил с лидерами государств-друзей Украины. Он считает, что есть чрезвычайный результат в отношениях с Италией, а разговор с премьер-министром Марио Драги поставил все на свои места.

– Индия, традиционная мировая сила. Обсудил с премьер-министром Нарендрой Моди ход нашего отпора агрессору. Получил полную поддержку.

Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за неизменную поддержку нашей независимости и территориальной целостности, запрет на проход российских военных кораблей в Черное море.

– Добрый друг Украины Ильхам Алиев, президент Азербайджана, с которым я проговорил, что нашей стране не хватает нефти и нефтепродуктов. Все непросто, но сейчас все будет. Кстати, Ильхам Алиев и президент Эрдогана предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поздравить.

Украинские дипломаты боролись круглосуточно и вдохновенно, чтобы все страны Европы согласовали сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской сети Swift. Это миллиарды убытков для России – конкретная цена за это подлое вторжение в Украину, подчеркнул президент.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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