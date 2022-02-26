Третий день идет оборона Киева от российских оккупантов. В результате атаки РФ ранены 35 человек, двое из которых – дети. Под прицелом вражеской авиации не только стратегически важные объекты, но жилые дома. По состоянию на утро 26 февраля, пострадали три дома.

Факты ICTV собрали информацию обо всех домах в Киеве, которые разрушены в результате атаки российской авиации.

Дом №7А на улице Кошица

Первым от российской атаки пострадала многоэтажка на улице Кошица, 7А в Дарницком районе Киева.

Сначала в ГСЧС сообщили, что 25 февраля около 4.20 в результате попадания неизвестного объекта под здание разрушены балконы фасадной части с первого до восьмого этажа с последующим горением на 11 этаже, а также наружных конструкций в трех подъездах.

Затем в КГГА уточнили, что утром над Киевом сбили российский самолет и именно его обломки попали в дом на Кошица.

Пострадали восемь жителей дома, спасены 20, эвакуированы 150 человек.

Частный дом на улице Садовой, 54

В тот же день в 5.00 фрагменты вражеского самолета попали в двухэтажный частный дом по улице Садовой, 54 (Осокорки), начался пожар.

По данным спасателей, никто не пострадал.

Дом №6-а на проспекте Лобановского

Утром 26 февраля, в 8.15, российские оккупанты во время обстрела Киева попали в 24-этажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6-а (Соломенский район столицы).

Из-за попадания вражеской ракеты произошло разрушение в районе 17-21 этажей.

Спасатели эвакуировали 80 жителей, пострадали шесть человек.

В Киеве с 26 февраля до утра 28 февраля комендантский час будет действовать с 17.00 до 08.00.

Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что все гражданские, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Исключение только для людей, работающих на предприятиях критической инфраструктуры.