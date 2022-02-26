Третій день триває оборона Києва від російських окупантів. Внаслідок атаки РФ поранено 35 людей, двоє з яких – діти. Під прицілом ворожої авіації не лише стратегічно важливі об’єкти, а й житлові будинки. Станом на ранок 26 лютого, постраждали три будинки.

Факти ICTV зібрали інформацію про всі будинки у Києві, які зруйновано внаслідок атаки російської авіації.

Будинок №7А на вулиці Кошиця

Першим від російської атаки постраждала багатоповерхівка по вулиці Кошиця, 7А у Дарницькому районі Києва.

Спочатку в ДСНС повідомили, що 25 лютого близько 4.20 внаслідок попадання невідомого об’єкту під будинок зруйновано балкони фасадної частини з першого до восьмого поверху з послідуючим горінням на 11 поверсі, а також зовнішніх конструкцій у трьох під‘їздах.

Згодом у КМДА уточнили, що вранці над Києвом збили російський літак і саме його уламки влучили в будинок на Кошиця.

Постраждали восьмеро мешканців будинку, врятовано 20, евакуйовано 150 осіб.

Приватний будинок на вулиці Садовій, 54

Того ж дня о 5.00 фрагменти ворожого літака влучили у двоповерховий приватний будинок по вулиці Садовій, 54 (Осокорки), почалася пожежа.

За даними рятувальників, ніхто не постраждав.

Будинок №6-а на проспекті Лобановського

Вранці 26 лютого, о 8.15, російські окупанти під час обстрілу Києва поцілили в 24-поверховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6-а (Солом’янський район столиці).

Через влучення ворожої ракети сталося руйнування в районі 17-21 поверхів.

Рятувальники евакуюють мешканців, точна кількість постраждалих уточнюється.

У Києві з 26 лютого до ранку 28 лютого комендантська година діятиме з 17.00 до 08.00.

Мер столиці Віталій Кличко сказав, що всі цивільні, які перебувають на вулиці у період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Виняток лише для людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.