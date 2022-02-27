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Факты / Украина / Общество

В Николаеве боевики прятались в фурах супермаркета: российских военных обезвредили

Юля Захарченко редактор ленты
Російський військовий

Наемники Российской Федерации уже четвертый день пытаются захватить города Украины. Первоочередно под удар попали Киев, Херсон, Васильков, Чернигов и Николаев.

По данным Министерства обороны Украины, в Николаеве российско-оккупационные войска прятались в фурах с маркировкой сети супермаркетов АТБ.

Национальная гвардия совместно с городским комиссаром остановили грузовые автомобили, а во время осмотра в них обнаружили войска оккупантов. Неизвестно, как боевики получили доступ к фурам.

В Минобороны отметили, что после этого началось ожесточенное сражение, в результате которого украинские защитники обезвредили всех российских военных.

Война в Украине

Российско-оккупационные войска начали войну в Украине, чтобы нарушить суверенитет и территориальную целостность государства. Враг пытается хитрить, чтобы дезориентировать и создать панику среди мирного населения.

Украинцев призывают доверять только официальным источникам информации – Офису президента, Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, ГСЧС, Нацполиции и другим службам.

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Источник: МВД

Фото: Depositphotos

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