В Николаеве боевики прятались в фурах супермаркета: российских военных обезвредили

Наемники Российской Федерации уже четвертый день пытаются захватить города Украины. Первоочередно под удар попали Киев, Херсон, Васильков, Чернигов и Николаев.
По данным Министерства обороны Украины, в Николаеве российско-оккупационные войска прятались в фурах с маркировкой сети супермаркетов АТБ.
Национальная гвардия совместно с городским комиссаром остановили грузовые автомобили, а во время осмотра в них обнаружили войска оккупантов. Неизвестно, как боевики получили доступ к фурам.
В Минобороны отметили, что после этого началось ожесточенное сражение, в результате которого украинские защитники обезвредили всех российских военных.
Война в Украине
Российско-оккупационные войска начали войну в Украине, чтобы нарушить суверенитет и территориальную целостность государства. Враг пытается хитрить, чтобы дезориентировать и создать панику среди мирного населения.
Украинцев призывают доверять только официальным источникам информации – Офису президента, Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, ГСЧС, Нацполиции и другим службам.