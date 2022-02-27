В Прилуках ВСУ уничтожили танковую роту армии России вместе с личным составом

Российско-оккупационные войска до сих пор пытаются уничтожить суверенитет и территориальную целостность Украины. Боевики пытались прорваться в Прилуки под Черниговом.

По данным Министерства обороны, одно из подразделений Вооруженных сил Украины в результате боев за независимость нашего государства уничтожило танковую роту армии Российской Федерации, которая хотела взять под контроль Прилуки.

В Минобороны отметили, что роту российско-оккупационных войск уничтожили вместе с личным составом. Враг терпит огромные потери на всей территории Украины — в Харькове, Херсоне, Киеве и других городах.

— Слава Украине. Вместе победим, – убеждены украинские военнослужащие.

Утром 24 февраля Российская Федерация совершила масштабное вторжение на территорию нашего государства. У противника заканчивается топливо, еда и вода, оккупанты терпят значительные потери личного состава.

Война в Украине длится уже четвертый день. В результате обстрелов боевиков за это время погибли по меньшей мере 16 детей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.