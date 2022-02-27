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Факти / Україна / Суспільство

У Миколаєві бойовики ховалися у фурах супермаркету: російських військових знешкодили

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російський військовий

Найманці Російської Федерації вже четвертий день намагаються захопити міста України. Першочергово під удар потрапив Київ, Херсон, Васильків, Чернігів та Миколаїв.

За даними Міністерства оборони України, у Миколаєві російсько-окупаційні війська ховалися у фурах з маркуванням мережі супермаркетів АТБ.

Національна гвардія спільно з міським комісаром зупинили вантажні автомобілі, а під час огляду в них виявили війська окупантів. Невідомо, як бойовики отримали доступ до фур.

У Міноборони зазначили, що після цього розпочався запеклий бій, внаслідок якого українські захисники знешкодили всіх російських військових.

Війна в Україні

Російсько-окупаційні війська розпочали війну в Україні, щоб порушити суверенітет і територіальну цілісність держави. Ворог вдається до хитрощів, щоб дезорієнтувати та створити паніку серед мирного населення.

Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації – Офісу президента, Міноборони, ЗСУ, Держспецзв’язку, ДСНС, Нацполіції та іншим службам.

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Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

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