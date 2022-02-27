У Миколаєві бойовики ховалися у фурах супермаркету: російських військових знешкодили

Найманці Російської Федерації вже четвертий день намагаються захопити міста України. Першочергово під удар потрапив Київ, Херсон, Васильків, Чернігів та Миколаїв.

За даними Міністерства оборони України, у Миколаєві російсько-окупаційні війська ховалися у фурах з маркуванням мережі супермаркетів АТБ.

Національна гвардія спільно з міським комісаром зупинили вантажні автомобілі, а під час огляду в них виявили війська окупантів. Невідомо, як бойовики отримали доступ до фур.

У Міноборони зазначили, що після цього розпочався запеклий бій, внаслідок якого українські захисники знешкодили всіх російських військових.

Війна в Україні

Російсько-окупаційні війська розпочали війну в Україні, щоб порушити суверенітет і територіальну цілісність держави. Ворог вдається до хитрощів, щоб дезорієнтувати та створити паніку серед мирного населення.

Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації – Офісу президента, Міноборони, ЗСУ, Держспецзв’язку, ДСНС, Нацполіції та іншим службам.