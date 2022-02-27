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Факты / Украина / Общество

За четыре дня войны в Украине погибли 16 детей — Ляшко

Илья Нежигай редактор ленты
Виктор Ляшко

Начиная с 24 февраля, когда Россия вторглась на украинские территории и начала полномасштабную войну, в Украине погибли 16 детей.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире украинского телемарафона.

Он обратился ко всем медработникам, которые сейчас спасают жизнь как украинских воинов, так и помогают мирному населению.

— Четвертые сутки большинство людей не выходит ни из больниц, ни из операционных, круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизни. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось, – сказал министр Ляшко.

Он заявил, что российские военные стреляют по медикам, детям, школам и детским садам.

– Еще раз скажу: это не (российская, – Ред.) армия – это террористы, – добавил Виктор Ляшко.

Глава Минздрава сообщил, что Украина получает гуманитарную помощь из-за рубежа, от бизнеса, а также от обычных людей.

— Все дистрибьюторы фармацевтических препаратов открывали свои составы и выдают нам лекарственные средства по нашей необходимости… поэтому работаем, — сказал министр.

Смотрите интерактивную онлайн-карту обстрелов российского врага по украинским территориям.

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