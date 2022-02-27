Починаючи з 24 лютого, коли Росія вторглась на українські території та почала повномасштабну війну, в Україні загинуло 16 дітей.

Про це сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі українського телемарафону.

Він звернувся до всіх медпрацівників, які зараз рятують життя як українських воїнів, так і допомагають мирному населенню.

– Четверту добу більшість людей не виходить ні з лікарень, ні з операційних, цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося, – сказав міністр Ляшко.

Він заявив, що російські військові стріляють по медиках, дітях, школах та дитячих садочках.

– Ще раз скажу: це не (російська, – Ред.) армія – це терористи, – додав Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ повідомив, що Україна отримує гуманітарну допомогу з-за кордону, від бізнесу, а також від звичайних людей.

– Всі дистриб’ютори фармацевтичних препаратів повідкривали свої склади та видають нам лікарські засоби за нашою потребою… тому працюємо, – сказав міністр.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту обстрілів російського ворога по українським територіям.