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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати пенсію, якщо довелось тікати від війни: роз’яснення Кабміну

Ілля Нежигай редактор стрічки
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Українські пенсіонери зможуть отримати пенсії навіть якщо їм довелось тікати від війни в інші міста України.

Про це повідомив Кабінет міністрів України.

Зазначається, що особи, які під час військових дій змінили своє місце проживання на території України, та одержували соціальні виплати через Укрпошту, зможуть отримати виплати в особливому порядку за новим місцем проживання.

Людям, які змінили місце проживання, слід повідомити про своє місце перебування особисто або за телефоном:

  • пенсіонерам – до органів Пенсійного фонду України,
  • одержувачам грошових допомог – до органів соціального захисту населення.

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Пенсіонери, зокрема, можуть звернутися через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

– Таким людям виплата пенсії та грошової допомоги здійснюватиметься через відділення АТ Ощадбанку як грошовий переказ без відкриття рахунку, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що для отримання коштів у відділенні АТ Ощадбанк людині необхідно пред’явити паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).

Нагадаємо, раніше уряд України ухвалив шість важливих рішень, серед яких, зокрема, забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану, особливості виплат й доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану, координація отримання гуманітарної допомоги тощо.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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