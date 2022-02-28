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Факты / Украина / Общество

За мародерство – расстрел на месте: мэр Ахтырки рассказал о ситуации в городе

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
За мародерство – расстрел на месте: мэр Ахтырки рассказал о ситуации в городе

Мэр города Ахтырка Сумской области Павел Кузьменко записал обращение к местным жителям, в котором отметил, что комендантский час с 17.30 до 07.00.

Он добавил, что при себе всегда стоит иметь документы.

— Всегда имейте при себе документы, если просят предъявить, показывайте, даже если просят через каждые 50 метров, — заявил Павел Кузьменко.

Также он добавил, что во время комендантского часа передвигаться строго запрещено.

Кузьменко рассказал, что по частному сектору шныряют мародеры.

— За мародерство – расстрел на месте, — отметил мэр города.

Кроме того, к мародерству приравнивается поднятие цен в магазинах.

— Пьянство и пьяные люди, которые будут ходить по городу, могут быть расстреляны, так как будут приняты за российских военных, — подытожил Кузьменко.

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