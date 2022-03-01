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Факти / Україна / Суспільство

Жертви, пожежі та руйнації: наслідки обстрілів Харкова та області

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Обстріл Харківської ОДА

28 лютого та 1 березня були надзвичайно гарячими для Харкова. Ворог постійно обстрілював різні райони міста.

За даними ДСНС, рятувальники 44 рази виїжджали за сигналом Тривога, 25 – на ліквідацію пожеж та загорянь, 10 – задля надання допомоги населенню.

Крім того, вони знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.

Серед пожеж 24 було спричинено ворожими обстрілами.

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Наслідки обстрілів у Харкові та області:

  • вул. Гуревича, горів автомобіль;
    вул. Батумська, горів гараж та автомобіль, унаслідок обстрілу постраждав чоловік;
  • вул. Кільцева, горіли п’ять автівок, унаслідок артобстрілу постраждало двоє осіб та одна загинула;
  • вул. Тракторобудівників, горіли 15 гаражів та п’ять автомобілів;
  • вул. Світла, горіли гараж та автомобіль;
  • пров. 23 Серпня, горіло сім автомобілів;
  • вул. Балакірєва, горіло два автомобіля;
  • вул. Бучми, горів гараж;
  • с. Рогань, горів житловий будинок, унаслідок артобстрілу постраждала одна особа та ще одна загинула;
  • вул. 23 Серпня, горів гараж;
  • вул. Осинова, горів житловий будинок;
  • вул. Кільцева, унаслідок артобстрілу постраждало вісім осіб та 35 осіб було евакуйовано;
  • Харківський район, с. Рогань, горів житловий будинок;
  • вул. Киргизька, унаслідок птпрапляння снаряду горіла електропідстанція потужністю 110/6 кВт та три тони транформаторного мастила;
  • вул. Танкопія, горіло 10 гаражів;
  • вул. Морозова, горіло складське приміщення;
  • вул. Єнакіївська, горів газопровід на подачі до житлового будинку;
  • вул. Немишлянська, горіла складська будівля;
  • пр-т Тракторобудівників, горів гараж;
  • Харківський район, м. Дергачі, горів житловий будинок;
  • вул. Верхньогіївська, унаслідок потпрапляння снаряду горіло чотири автомобілі, постраждало 15 авто. Пошкоджено газову магістраль до будинку та вікна ЗОШ №108.
Жертви, пожежі та руйнації: наслідки обстрілів Харкова та області / 3 фотографии

Крім того, ворожі сили завдали удару по центральній площі Свободи, через це руйнувань зазнала будівля Харківської ОДА. Пожежу там ліквідовано.

– Унаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало шість осіб, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюється, – пишуть у ДСНС.

Обстріл Харківської ОДА
Обстріл Харківської ОДА
Жертви, пожежі та руйнації: наслідки обстрілів Харкова та області / 4 фотографии

– Ворог підступно почав обстріл центру міста та жилих масивів із систем Граду, а також крилатих ракет. Влучив в площу перед облдержадміністрацією. Наразі підраховуємо кількість жертв, – додав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, українська армія продовжує тримати оборону. Окупантам не вдалося взяти місто.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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