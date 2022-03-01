28 лютого та 1 березня були надзвичайно гарячими для Харкова. Ворог постійно обстрілював різні райони міста.
За даними ДСНС, рятувальники 44 рази виїжджали за сигналом Тривога, 25 – на ліквідацію пожеж та загорянь, 10 – задля надання допомоги населенню.
Крім того, вони знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.
Серед пожеж 24 було спричинено ворожими обстрілами.
Наслідки обстрілів у Харкові та області:
- вул. Гуревича, горів автомобіль;
вул. Батумська, горів гараж та автомобіль, унаслідок обстрілу постраждав чоловік;
- вул. Кільцева, горіли п’ять автівок, унаслідок артобстрілу постраждало двоє осіб та одна загинула;
- вул. Тракторобудівників, горіли 15 гаражів та п’ять автомобілів;
- вул. Світла, горіли гараж та автомобіль;
- пров. 23 Серпня, горіло сім автомобілів;
- вул. Балакірєва, горіло два автомобіля;
- вул. Бучми, горів гараж;
- с. Рогань, горів житловий будинок, унаслідок артобстрілу постраждала одна особа та ще одна загинула;
- вул. 23 Серпня, горів гараж;
- вул. Осинова, горів житловий будинок;
- вул. Кільцева, унаслідок артобстрілу постраждало вісім осіб та 35 осіб було евакуйовано;
- Харківський район, с. Рогань, горів житловий будинок;
- вул. Киргизька, унаслідок птпрапляння снаряду горіла електропідстанція потужністю 110/6 кВт та три тони транформаторного мастила;
- вул. Танкопія, горіло 10 гаражів;
- вул. Морозова, горіло складське приміщення;
- вул. Єнакіївська, горів газопровід на подачі до житлового будинку;
- вул. Немишлянська, горіла складська будівля;
- пр-т Тракторобудівників, горів гараж;
- Харківський район, м. Дергачі, горів житловий будинок;
- вул. Верхньогіївська, унаслідок потпрапляння снаряду горіло чотири автомобілі, постраждало 15 авто. Пошкоджено газову магістраль до будинку та вікна ЗОШ №108.
Крім того, ворожі сили завдали удару по центральній площі Свободи, через це руйнувань зазнала будівля Харківської ОДА. Пожежу там ліквідовано.
– Унаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало шість осіб, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюється, – пишуть у ДСНС.
– Ворог підступно почав обстріл центру міста та жилих масивів із систем Граду, а також крилатих ракет. Влучив в площу перед облдержадміністрацією. Наразі підраховуємо кількість жертв, – додав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, українська армія продовжує тримати оборону. Окупантам не вдалося взяти місто.