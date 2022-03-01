28 лютого та 1 березня були надзвичайно гарячими для Харкова. Ворог постійно обстрілював різні райони міста.

За даними ДСНС, рятувальники 44 рази виїжджали за сигналом Тривога, 25 – на ліквідацію пожеж та загорянь, 10 – задля надання допомоги населенню.

Крім того, вони знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.

Серед пожеж 24 було спричинено ворожими обстрілами.

Наслідки обстрілів у Харкові та області:

вул. Гуревича, горів автомобіль;

вул. Батумська, горів гараж та автомобіль, унаслідок обстрілу постраждав чоловік;

вул. Батумська, горів гараж та автомобіль, унаслідок обстрілу постраждав чоловік; вул. Кільцева, горіли п’ять автівок, унаслідок артобстрілу постраждало двоє осіб та одна загинула;

вул. Тракторобудівників, горіли 15 гаражів та п’ять автомобілів;

вул. Світла, горіли гараж та автомобіль;

пров. 23 Серпня, горіло сім автомобілів;

вул. Балакірєва, горіло два автомобіля;

вул. Бучми, горів гараж;

с. Рогань, горів житловий будинок, унаслідок артобстрілу постраждала одна особа та ще одна загинула;

вул. 23 Серпня, горів гараж;

вул. Осинова, горів житловий будинок;

вул. Кільцева, унаслідок артобстрілу постраждало вісім осіб та 35 осіб було евакуйовано;

Харківський район, с. Рогань, горів житловий будинок;

вул. Киргизька, унаслідок птпрапляння снаряду горіла електропідстанція потужністю 110/6 кВт та три тони транформаторного мастила;

вул. Танкопія, горіло 10 гаражів;

вул. Морозова, горіло складське приміщення;

вул. Єнакіївська, горів газопровід на подачі до житлового будинку;

вул. Немишлянська, горіла складська будівля;

пр-т Тракторобудівників, горів гараж;

Харківський район, м. Дергачі, горів житловий будинок;

вул. Верхньогіївська, унаслідок потпрапляння снаряду горіло чотири автомобілі, постраждало 15 авто. Пошкоджено газову магістраль до будинку та вікна ЗОШ №108.

Жертви, пожежі та руйнації: наслідки обстрілів Харкова та області / 3 фотографии

Крім того, ворожі сили завдали удару по центральній площі Свободи, через це руйнувань зазнала будівля Харківської ОДА. Пожежу там ліквідовано.

– Унаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало шість осіб, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюється, – пишуть у ДСНС.

Жертви, пожежі та руйнації: наслідки обстрілів Харкова та області / 4 фотографии

– Ворог підступно почав обстріл центру міста та жилих масивів із систем Граду, а також крилатих ракет. Влучив в площу перед облдержадміністрацією. Наразі підраховуємо кількість жертв, – додав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, українська армія продовжує тримати оборону. Окупантам не вдалося взяти місто.